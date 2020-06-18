Российского посла пригласили в МИД ФРГ из-за убийства грузина в Берлине

ВЕНА, 18 июня. /ТАСС/. Посол России в Берлине Сергей Нечаев приглашен в четверг в МИД ФРГ для изложения ему германской позиции по делу об убийстве грузина в берлинском районе Тиргартен. Об этом заявил в четверг глава МИД Германии Хайко Маас, который находится с визитом в Вене.

"Мы сегодня пригласили снова российского посла для разговора в МИД, чтобы недвусмысленно изложить российской стороне нашу позицию. Федеральное правительство определенно оставляет за собой новые меры в этом случае", - сказал Маас.

"В связи с кибератаками на германский Бундестаг, которые также имели место, и с учетом убийства в Тиргартене мы в конце мая внесли список из российских лиц в киберсанкционный механизм ЕС и будем это последовательно продолжать", - добавил министр.

"Что касается убийства в Тиргартене, то это чрезвычайно отягчающее происшествие. По мнению федерального правительства, это происшествие должно быть всеобъемлющим образом расследовано и решено органами юстиции и судами путем вердикта. Это сейчас происходит, мы это приветствуем. Что касается подозрения влияния российских органов, которое было подтверждено генеральным прокурором, мы уже отреагировали еще в начале расследования убийства в Тиргартене и из-за недостаточного сотрудничества российских органов в этой связи выслали сотрудников российского посольства", - сказал Маас.

Убийство в Тиргартене и хакерские атаки

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа 2019 года, в тот же день прокуратура Берлина объявила о задержании подозреваемого. По ее данным, им оказался 49-летний гражданин РФ. Российская сторона неоднократно отвергала утверждения о том, что РФ якобы имеет отношение к произошедшему в Берлине. Несмотря на это, 4 декабря МИД ФРГ заявил о высылке из страны двух российских дипломатов из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества российских властей по этому делу. Москва ответила симметрично.

В начале мая Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибератаке на сети Бундестага в 2015 году. Германские правоохранительные органы считают, что он является членом хакерской группы Fancy Bear. МИД ФРГ также выступил с утверждением, что есть "надежные указания" на то, что Бадин на тот момент был членом Главного разведывательного управления (Главное управление Генерального штаба ВС РФ).

Кибератака на сети Бундестага началась 30 апреля 2015 года. Многие депутаты тогда получили одинаковые электронные послания с адресов, которые заканчивались на @un.org и как будто были связаны с ООН. В них находилась ссылка, нажатие на которую приводило к проникновению в систему вредоносной программы-шпиона. С целью помешать ее распространению властям ФРГ пришлось даже временно отключить всю IT-систему Бундестага. Было похищено не менее 16 гигабайт данных, включая электронные письма парламентариев.

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в причастности к хакерским нападениям. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой.

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