Вучич заявил, что для любого решения по Косову необходимо будет одобрение России

БЕЛГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Любое окончательное решение проблемы Косова потребует одобрения Российской Федерации. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белграде.

"Любое окончательное решение проблемы Косова потребует одобрения Российской Федерации как на уровне СБ ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию", - заявил он.

Отвечая на вопрос, признает ли Сербия независимость Косова в обмен на выгодное финансовое предложение и вступление в ЕС, Вучич сказал: "Понятно, каким будет наш ответ. Если вы хотите прямого ответа, то ответ - "нет".

"Нас ждет исключительно тяжелый период по вопросу Косова. В связи с планами и оценками наших российских друзей мы должны быть очень осторожными по отношению к каждой идее, которая будет нам предложена", - подчеркнул сербский президент.

Вучич также поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности Сербии.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств - членов ЕС.

Переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз были начаты в январе 2014 года. Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в ЕС при сохранении дружественных отношений с РФ и КНР, а также развитие связей с США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и в другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе: Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий - признании независимости Косова и прекращении дружественных отношений с РФ.