У стен Рады прошла акция за отставку главы МВД

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Акция за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова состоялась в четверг у стен Верховной рады. Несколько десятков протестующих выступили против предоставления министру годового иммунитета, сообщает корреспондент ТАСС с места событий

Участники акции полагают, что Аваков плохо справляется с должностными обязанностями и должен быть уволен с занимаемого поста. Они держали плакаты, напоминающие о нераскрытых делах, в числе которых и дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Протестующие также призывают власть защитить украинцев от полицейского произвола.

Данная акция - не первая за последний месяц. 5 июня несколько тысяч человек также требовали отставки Авакова на площади Конституции у здания Верховной рады.

Комитет парламента Украины по вопросам правоохранительной деятельности 17 июня рекомендовал внести в повестку дня Рады проект постановления об увольнении Авакова. Инициировали данный документ депутаты фракции "Голос". Соавторами проекта выступили несколько депутатов от президентской фракции "Слуга народа" и фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Однако, согласно законодательству, Рада может отправить в отставку только весь состав правительства, а не одного министра. Парламент может уволить министра в том случае, если поступит соответствующее представление премьер-министра. На это и рассчитывают инициаторы отставки того или иного министра после рассмотрения данного вопроса в Раде. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль ранее говорил, что Аваков демонстрирует хорошую работу. Глава украинского государства Владимир Зеленский тоже не может пока согласиться с увольнением Авакова, поскольку, по его словам, еще нет достойных кандидатов на эту должность.