В Сербии заявили, что никогда не введут санкции против России и не вступят в НАТО

БЕЛГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Сербия никогда не введет санкции против своих российских друзей и не собирается вступать в НАТО. Об этом заявил в четверг, отвечая на вопрос ТАСС, глава МИД Сербии Ивица Дачич на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белграде.

"Мы самостоятельная страна, и мы сами будем выбирать, с кем нам дружить. Мы никогда не введем санкции против наших российских друзей, несмотря на давление Запада. Что касается сотрудничества с НАТО, то мы готовы к сотрудничеству с этой организацией, но о полноправном членстве в альянсе речи не идет", - заявил Дачич.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в ЕС при сохранении дружественных отношений с РФ и КНР, а также развитие связей с США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и в другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе: Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий - признании независимости Косова и прекращении дружественных отношений с РФ.