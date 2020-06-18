Десантный корабль-док ВМС США начал переход в Черное море

ТАСС, 18 июня. Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США начал переход в Черное море, где присоединится к находящемуся там эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter. Об этом в четверг сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США.

"Десантный корабль-док Oak Hill 18 июня взял курс на север и начал переход в Черное море, где выполнит задачи по поддержанию безопасности на море и укреплению отношений [США] с союзниками и партнерами в регионе. Корабль присоединится к эсминцу Porter, который вошел в Черное море 17 июня", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, визит Oak Hill станет четвертым заходом кораблей ВМС США в Черное море с начала 2020 года. Корабль штатно находится в составе десантной группы корабля-дока Bataan, которая развернута в Средиземном море.

В среду в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что силы и средства Южного военного округа приступили к отслеживанию действий зашедшего в Черное море эсминца Porter.