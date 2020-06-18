В МИД Ирака вызвали посла Ирана

ТАСС, 18 июня. Посол Ирана в Багдаде был вызван в иракский МИД для вручения ноты протеста в связи с обстрелами иранскими ВС приграничного района на северо-востоке Ирака. Об этом сообщило в четверг иракское внешнеполитическое ведомство на своей странице в Twitter.

"Министерство иностранных дел сегодня утром вызвало посла Исламской Республики Иран в Ираке и вручило ему ноту протеста в связи с артобстрелом иранскими силами приграничных деревень в районе населенного пункта Хаджи Умран, расположенного в иракской провинции Эрбиль, во вторник, 16 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия иранских сил повлекли за собой ущерб материального характера, а также напугали мирных иракских граждан. "Мы осуждаем подобные действия и призываем иранскую сторону уважать суверенитет Ирака", - подчеркивается в заявлении.

Во вторник, как информировал телеканал Rudaw, район населенного пункта Хаджи Умран на северо-востоке Ирака был атакован иранскими и турецкими ВС. В среду телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванные курдские источники сообщил о повторном обстреле района иранской артиллерией. Данные о пострадавших в результате обстрелов не поступали.