Суд Киева отложил заседание по избранию меры пресечения Порошенко до 1 июля

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения для экс-президента Украины Петра Порошенко в виде личного обязательства по делу о назначении замглавы Службы внешней разведки 1 июля. Соответствующее решение в четверг огласил судья Сергей Вовк.

"Рассмотрение ходатайства <...> отложить до 1 июля", - сказал он.

Первоначально сторона обвинения ходатайствовала об аресте Порошенко с правом внесения залога в размере 10 млн гривен (около $373,4 тыс.), однако в четверг в ходе заседания заявила ходатайство об изменении меры пресечения в виде личного обязательства. Она предполагает, что экс-глава государства должен будет прибывать по каждому требованию к следователям и в суд, не отлучаться из Киева без разрешения, воздерживаться от общения с другими участниками дела, сообщать об изменении своего места жительства и работы, сдать загранпаспорт.

Защита Порошенко в четверг выступила против переноса рассмотрения ходатайства, настаивая на том, что оно должно быть рассмотрено безотлагательно. Кроме того, его адвокаты заявили, что считают, что вопрос избрания меры пресечения должен рассматривать другой суд. Сам же Порошенко заявил, что в целом против него возбуждено 27 дел, и назвал их незаконными и политическими. "Политические игры заканчиваются. Владимир Александрович, дорогой мой, - обратился он к президенту Украины Зеленскому, - вас никто не боится, ни вас, ни ваших указаний засадить Порошенко. Это уголовное преступление и на Украине, и в Европе, и в мире. Нас не надо бояться". Порошенко также отметил, что считает, что загранпаспорт у него пытаются забрать, чтобы помешать ему ехать за границу, где, по его словам, он намерен "мобилизовать мир на защиту Украины", но власть якобы этого боится.

Параллельно с заседанием под здание суда собрался многочисленный митинг сторонников Порошенко. После его окончания часть участников акции двинулась в сторону офиса главы государства.

10 июня офис президента сообщил о предъявлении обвинения Петру Порошенко. Он подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины Егора Божка к превышению власти и служебных полномочий путем назначения своим заместителем Сергея Семочко. По этим обвинениям Порошенко грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.