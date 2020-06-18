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Апелляционный суд Армении освободил экс-президента Роберта Кочаряна

Он вышел на свободу под залог в $4 млн

ЕРЕВАН, 18 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд Армении в четверг постановил освободить бывшего президента страны Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в республике в 2008 году, под залог в размере 2 млрд драмов ($4 млн). Заседание суда транслировали в прямом эфире местные новостные порталы.

"Апелляционный суд принял решение освободить подсудимого Кочаряна под залог в 2 млрд драмов", - заявил судья Арсен Никогосян.

В настоящее время бывший президент Армении находится в ереванском медцентре "Измирлян", где проходит послеоперационное лечение. Административный суд страны ранее принял решение позволить Кочаряну оставаться там до окончания пандемии коронавирусной инфекции из-за того, что он находится в зоне риска.

Процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому наряду с Кочаряном проходят бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября прошлого года в суде общей юрисдикции Еревана.

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АрменияКочарян, Роберт Седракович
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