Макрон и Джонсон намерены обсудить в Лондоне торговые переговоры и борьбу с коронавирусом

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Лидеры Великобритании и Франции обсудят в Лондоне тему продолжающихся торговых переговоров между королевством и ЕС, а также борьбу с коронавирусом. Об этом объявил в четверг официальный представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона после прибытия в британскую столицу президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Президент Макрон находится с визитом в Лондоне по случаю юбилея важного события в истории наших стран, а также чтобы отдать дань памяти погибшим в ходе Второй мировой войны, - сказал сотрудник премьерской канцелярии, слова которого приводит агентство Reuters. - Однако этот визит также дает премьер-министру и президенту возможность обсудить широкий круг вопросов. Я ожидаю, что они поднимут тему наших будущих отношений с Евросоюзом, а также борьбы с коронавирусом, которая ведется во всем мире".

Макрон стал первым иностранным лидером, который посетил Великобританию с начала марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Его визит, который первоначально планировалось отменить, приурочен к 80-летнему юбилею радиообращения генерала Шарля де Голля, который 18 июня 1940 года из Лондона призвал французов дать отпор нацистской Германии.

Макрон и наследник британского престола принц Чарльз принимают участие в торжествах по случаю памятной даты. Среди прочего Макрон в ходе визита объявит о награждении Лондона орденом Почетного легиона в знак уважения к мужеству жителей британской столицы, проявленному ими в годы войны. В конце дня президент встретится с Джонсоном в его резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке выстраивания будущих отношений. Предполагается также заключение соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Соединенным Королевством. В настоящий момент переговорный процесс находится в тупике - обе стороны обвиняют друг друга в нежелании идти на компромисс.