Трамп считает, что Болтон с помощью лживых мемуаров мстит за свое увольнение

ТАСС, 18 июня. Президент США Дональд Трамп считает, что Джон Болтон посредством ложных утверждений в своих мемуарах пытается свести счеты за свое увольнение с должности помощника по нацбезопасности в 2019 году. Такое мнение глава Белого дома выразил в четверг, комментируя предстоящую публикацию книги своего бывшего подчиненного.

"Книга Болтона, на которую поступают ужасные рецензии, представляет собой сборник лжи и выдуманных историй, призванных выставить меня в плохом свете. Большинство из нелепых заявлений, которые он приписывает мне, я никогда не делал, чистый вымысел. [Болтон] просто пытается отомстить за свое увольнение", - написал Трамп в Twitter.

В среду ведущие американские СМИ, в том числе газеты The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal, привели ряд выдержек из книги Болтона, которая называется "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Полностью она должна быть опубликована 23 июня.

В книге Болтон, в частности, утверждает, что Трамп в 2019 году просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на пост президента США. Ранее Министерство юстиции США подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией. Власти вменяют автору в вину нарушение обязательств, которые тот взял на себя, став помощником президента, а именно раскрытие секретной информации.

Трамп объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а через 18 месяцев отправил его в отставку.