Лавров возложил венки в Парке освободителей Белграда

БЕЛГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Сербию возложил цветы к Памятнику советскому солдату-освободителю в мемориальном комплексе "Освободителям Белграда".

В церемонии приняли участие представители сербской гвардии, которые вместе с президентом Александаром Вучичем приедут в Москву на юбилейный парад Победы 24 июня. Оркестр национальной гвардии исполнил гимны России и Сербии.

В российском дипведомстве отмечают, что "в Сербии очень бережно относятся к мемориальным объектам".

Комплекс "Освободителям Белграда" является памятником и местом захоронения советских и югославских воинов, погибших при освобождении столицы Югославии в октябре 1944 года. Мемориальный комплекс создан в 1953 году в юго-восточной части города и занимает площадь около 1,5 гектара.

Главный вход выполнен в виде колоннады с барельефами. На внутренней стороне балюстрады имеется надпись: "В боях за освобождение Белграда отдали свои жизни 967 солдат и офицеров Красной армии и 2 953 бойца Народно-освободительной армии Югославии. На кладбище захоронены 1 395 югославских и 808 советских солдат и офицеров".

В глубине комплекса установлен Памятник советскому солдату.