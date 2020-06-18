{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров возложил венки в Парке освободителей Белграда

В церемонии также приняли участие представители сербской гвардии

БЕЛГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Сербию возложил цветы к Памятнику советскому солдату-освободителю в мемориальном комплексе "Освободителям Белграда".

В церемонии приняли участие представители сербской гвардии, которые вместе с президентом Александаром Вучичем приедут в Москву на юбилейный парад Победы 24 июня. Оркестр национальной гвардии исполнил гимны России и Сербии.

В российском дипведомстве отмечают, что "в Сербии очень бережно относятся к мемориальным объектам".

Комплекс "Освободителям Белграда" является памятником и местом захоронения советских и югославских воинов, погибших при освобождении столицы Югославии в октябре 1944 года. Мемориальный комплекс создан в 1953 году в юго-восточной части города и занимает площадь около 1,5 гектара.

Главный вход выполнен в виде колоннады с барельефами. На внутренней стороне балюстрады имеется надпись: "В боях за освобождение Белграда отдали свои жизни 967 солдат и офицеров Красной армии и 2 953 бойца Народно-освободительной армии Югославии. На кладбище захоронены 1 395 югославских и 808 советских солдат и офицеров".

В глубине комплекса установлен Памятник советскому солдату.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСербия
Верховный суд США заблокировал отмену Трампом программы защиты детей иммигрантов
Cуд счел, что администрация президента США не смогла привести достаточных аргументов в пользу отмены программы
Читать полностью