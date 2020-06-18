CNN: Болтон утверждает, что Трампу не нравились антироссийские санкции

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в 2018 году хотел аннулировать первый пакет санкций, введенный Вашингтоном в отношении России по делу Скрипалей, и даже просил госсекретаря Майкла Помпео объяснить эту позицию министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Как сообщила в четверг телекомпания CNN, такое утверждение содержится в книге бывшего помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir).

Телекомпания уточняет, что имеет в своем распоряжении экземпляр мемуаров Болтона, которые пока не вышли в свет. Бывший помощник по национальной безопасности в книге утверждает, что Трамп в частном порядке постоянно "бурчал и жаловался" по поводу очередных волн антироссийских санкций. По словам Болтона, Трамп в конфиденциальном порядке высказывал пожелание, чтобы Госдепартамент аннулировал меры против РФ, предусмотренные первым пакетом санкций, введенных после отравления 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России в 2006 году за шпионаж в пользу Великобритании (в 2010 году был помилован), и его дочери Юлии.

"Трамп сказал Помпео позвонить Лаврову и объяснить ему, что какие-то бюрократы опубликовали санкции. Этот телефонный звонок мог состояться, а мог и не состояться", - приводит телекомпания выдержку из мемуаров. По утверждению их автора, президент США распорядился не публиковать официальное заявление, которое было приурочено к десятой годовщине вооруженного нападения Грузии на Южную Осетию и содержало критику России. Болтон назвал упомянутые выше эпизоды свидетельством того, что Трампу "было сложно разделять личные и служебные отношения".

Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Скрипали подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок" и что Россия "с высокой долей вероятности" причастна к этому инциденту. МИД РФ назвал обвинения "очередной грубо сфальсифицированной противоправной авантюрой". США вслед за Великобританией обвинили Россию в причастности к отравлению Скрипалей и 8 августа 2018 года объявили о введении антироссийских санкций.

Книга Болтона

Во вторник Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров. Власти США вменяют Болтону в вину нарушение обязательств о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые тот взял на себя, став помощником главы государства.

Мемуары должны были выйти в свет в марте, однако публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Совет национальной безопасности Белого дома 23 января направил адвокату экс-помощника Трампа Чарльзу Куперу уведомление о том, что книга содержит сведения, составляющие гостайну, а потому не может быть напечатана в ее нынешнем виде. Критики же считают, что Белый дом старается не допустить выхода полного текста мемуаров, чтобы предотвратить подрыв позиций президента в преддверии предстоящих в ноябре выборов. Трамп намерен добиваться на них переизбрания на пост главы государства. Он объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а уже через 18 месяцев отправил его в отставку.