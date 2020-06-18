США намерены создавать только неядерное гиперзвуковое оружие

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не рассматривают возможность создания гиперзвукового оружия, которое было бы оснащено ядерными боеголовками. Об этом заявил в четверг заместитель директора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт.

"Наши противники создают системы, которые задуманы таким образом, что они могут быть одновременно как ядерными, так и неядерными", - утверждал он на видеосеминаре, организованном сетевым изданием Defense One. "Мы рассматриваем создание только неядерных систем, мы рассматриваем это как тактическое оружие, и мы пытаемся добиться более передовых технологий в сфере неядерных вооружений", - заявил Уайт.

В последнее время в США неоднократно признавали, что страна отстала от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Глава Пентагона Марк Эспер 7 декабря 2019 года отметил, что США оказались в этой сфере "в роли догоняющего". Он объявил об удвоении в 2020 году финансирования разработки гиперзвуковых боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. По данным американских СМИ, сейчас в интересах военных ведется девять проектов. На 2020 год назначены летные испытания нескольких прототипов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что появление у Москвы гиперзвукового оружия сделало бессмысленными огромные траты других стран на сдерживание России. В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" он также подчеркнул, что российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире.