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НАТО подтвердила инцидент между фрегатами Турции и Франции у берегов Ливии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Latin America News Agency/REUTERS
Описание
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
© Latin America News Agency/REUTERS

БРЮССЕЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс подтвердил инцидент этой ночью между фрегатами Турции и Франции у побережья Ливии и призвал к проведению военного расследования. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции министров обороны альянса.

"Инцидент в Средиземном море обсуждался на этой встрече союзников. Военные власти должны расследовать этот инцидент, чтобы выяснить, что произошло на самом деле", - заявил он.

По данным телеканала France 24, турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в операции НАТО Sea Guardian. Уклоняясь от досмотра, турецкий корабль взял на прицел французский военный корабль с помощью радарной системы ракетного наведения, что во французском военном ведомстве расценили как "исключительно враждебные и агрессивные действия".

Теги
ТурцияФранцияЛивияСтолтенберг, Йенс
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