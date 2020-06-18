Верховный суд США заблокировал отмену Трампом программы защиты детей иммигрантов

ТАСС, 18 июня. Верховный суд США в четверг заблокировал решение президента Дональда Трампа о прекращении программы защиты детей иммигрантов. Об этом в четверг сообщила телекомпания CNN.

По данным телеканала, суд счел, что администрация Трампа не смогла привести достаточных аргументов в пользу отмены программы. Как подчеркнул главный судья Джон Робертс, суд не оценивал разумность продолжения или прекращения программы.

"Здравый смысл этих решений не является для нас предметом беспокойства. Мы оценивали только то, следовала ли администрация процедурным требованиям и предоставила ли она необходимое обоснование своих действий", - приводит CNN слова Робертса.

Как поясняет телеканал, решение суда означает, что участники программы смогут возобновить свое участие в ней, что позволит им получать разрешение на работу и временную защиту от депортации.

Программа была запущена в 2012 году при президенте Бараке Обаме. Под ее действие подпадают около 800 тыс. человек, которых привезли в США детьми и которые никогда не имели легального иммиграционного статуса. В сентябре 2017 года администрация Трампа отменила программу. Иски против этого решения подали 15 штатов, в крупных городах прошли акции протеста.