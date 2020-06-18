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Минск утверждает о возможной причастности "начальников в "Газпроме" к делу Белгазпромбанка

Ранее стало известно о задержании экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико
Головной офис "Белгазпромбанка" Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Головной офис "Белгазпромбанка"
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Глава Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель выступил в четверг с утверждением о том, что к делу Белгазпромбанка, возможно, причастны некие "большие начальники в "Газпроме".

"Представляется, что [экс-глава банка Виктор] Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы, в свою очередь, знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности, - сказал Тертель в эфире телеканала "Беларусь 1". - Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше".

Ранее Тертель сообщил, что экс-глава Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности. 11 июня КГК Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и о легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. В связи с этим власти сообщили о задержании по делу 15 человек.

Бабарико заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит заказной политический характер. При этом, по его версии, обыски и задержания в Белгазпромбанке - это "рейдерский захват со стороны белорусского государства".

Газпромбанк и "Газпром", которым принадлежит по 49,818% акций ОАО "Белгазпромбанк", 12 июня заявили о незаконности назначения исполняющего обязанности председателя правления белорусского банка.

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