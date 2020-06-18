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75-летие Победы

Лидер сербов Боснии и Герцеговины подтвердил участие в параде Победы в Москве

Милорад Додик также выразил благодарность российским специалистам, которые помогли Сербии "легче пройти пандемию"

БЕЛГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в четверг на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подтвердил, что посетит парад Победы в Москве 24 июня.

"Признателен за приглашение уже через пару дней посетить Москву", - сказал он, добавив, что посетит парад на Красной площади.

Додик также выразил благодарность российским специалистам, которые помогли Республике Сербской "легче пройти пандемию". "Мы очень ценим российскую позицию по отстаиванию международного права, это позволяет миру не скатиться в хаос", - подчеркнул он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБосния и ГерцеговинаРоссия75-летие Победы
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