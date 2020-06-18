Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции РФ, касающиеся отношений с ЕСПЧ

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) считает решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) обязательными для выполнения государствами - участниками СЕ. Об этом говорится в распространенных в четверг выводах, касающихся предлагаемых изменений в Конституцию РФ.

"Комиссия уже ранее выражала мнение, что полномочия Конституционного суда РФ объявлять не подлежащими выполнению решения ЕСПЧ противоречат обязанностям РФ по Европейской конвенции по правам человека", - отмечается в докладе.

В нем подчеркивается, что эти полномочия предлагается усилить поправкой к статье 79 Конституции РФ, которая предусматривает приоритет российского основного закона над международными договорами и решениями межгосударственных органов. Комиссия, в частности, обеспокоена тем, что, согласно поправкам, решения межгосударственных органов могут не исполняться, если они противоречат положениям российской конституции.

Комиссия также заявляет, что постановления Конституционного суда не должны распространяться на индивидуальные меры, касающиеся справедливой компенсации. "Скажутся ли неблагоприятно эти поправки, и в этом случае в какой мере, на выполнении Россией своих обязательств по конвенции, будет зависеть от того, как они будут применяться", - отметили авторы документа.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее обращал внимание на то, что примат национальной конституции над международным правом не является уникальной ситуацией и действует во многих западных странах, в том числе в Великобритании, Германии и США. Доклад Венецианской комиссии СЕ был подготовлен в связи с запросом, который направил ее экспертам в январе комитет по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов в свою очередь отметил в четверг, что обсуждение всех вносимых в Конституцию РФ изменений, подготовка и проведение общероссийского голосования по поправке подвергаются сильному внешнему давлению. "Буквально сегодня начинает заседать Венецианская комиссия Совета Европы, в которой были инициированы извне дискуссии по поводу самого текста изменений в нашу конституцию", - сказал Климов в ходе видеоконференции с соотечественниками, проживающими за рубежом. Сенатор отметил, что комиссия создана Советом Европы "для обсуждения такого рода вещей", и выразил надежду, что квалификация членов комиссии и их авторитет "не позволят им в угоду той или иной политической конъюнктуре делать разнообразные выводы".

Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право) является консультативным органом по конституционному праву, действующим при Совете Европы. В ней участвуют все страны, входящие в СЕ. В задачи комиссии входит анализ законов и законопроектов стран-участниц в сфере конституционного права.