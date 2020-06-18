Трамп не исключил, что Китай намеренно допустил распространение коронавируса по миру

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допускает, что китайские власти могли специально не предпринимать более активных мер по предотвращению распространения нового коронавируса в другие страны. Об этом американский лидер заявил в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal , которое было опубликовано в четверг.

"Есть вероятность, что это было преднамеренно", - сказал Трамп. По его версии, Пекин таким образом якобы мог пытаться нанести ущерб экономике ряда других государств. Трамп напомнил в связи с этим, что экономическая ситуация в США до начала пандемии была очень благоприятной.

Президент США признал, что разведывательные службы не получали каких-либо сведений, которые могли бы подтвердить эту версию. Как отмечается в публикации, по мнению Трампа, более вероятно, что китайские власти допустили некие ошибки в борьбе с распространением вируса.

Говоря о возможности того, что китайская сторона специально не препятствовала распространению вируса в другие страны, Трамп отметил: "Я не думаю, что они бы сделали такое". "Но нельзя знать наверняка. Это нанесло ущерб", - добавил он.

Конфронтация между Пекином и Вашингтоном усилилась на фоне пандемии. Трамп ранее неоднократно повторял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. В свою очередь заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".