{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Трамп не исключил, что Китай намеренно допустил распространение коронавируса по миру

По версии президента США, Пекин таким образом якобы мог пытаться нанести ущерб экономике других государств

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допускает, что китайские власти могли специально не предпринимать более активных мер по предотвращению распространения нового коронавируса в другие страны. Об этом американский лидер заявил в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal, которое было опубликовано в четверг.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Есть вероятность, что это было преднамеренно", - сказал Трамп. По его версии, Пекин таким образом якобы мог пытаться нанести ущерб экономике ряда других государств. Трамп напомнил в связи с этим, что экономическая ситуация в США до начала пандемии была очень благоприятной.

Президент США признал, что разведывательные службы не получали каких-либо сведений, которые могли бы подтвердить эту версию. Как отмечается в публикации, по мнению Трампа, более вероятно, что китайские власти допустили некие ошибки в борьбе с распространением вируса.

Говоря о возможности того, что китайская сторона специально не препятствовала распространению вируса в другие страны, Трамп отметил: "Я не думаю, что они бы сделали такое". "Но нельзя знать наверняка. Это нанесло ущерб", - добавил он.

Конфронтация между Пекином и Вашингтоном усилилась на фоне пандемии. Трамп ранее неоднократно повторял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. В свою очередь заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".

Теги
КитайТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
МИД Литвы выразил протест посольству РФ из-за пакта Молотова - Риббентропа
Литовский вице-министр иностранных дел Далюс Чекуолис выразил надежду на то, что законопроект об отмене документа, осудившего пакт Молотова - Риббентропа, в конечном счете будет отклонен парламентом
Читать полностью