Трамп признал, что в США имеют место проявления системного расизма

"Мне хотелось бы думать, что его [системного расизма в США] нет", - сказал он. "К сожалению, он, возможно, встречается. Я бы сказал, что его гораздо меньше, чем имело обыкновение быть", - заверил президент США.

Он также ответил на вопросы о первом после длительного перерыва предвыборном митинге, который должен состояться 20 июня в Талсе (штат Оклахома). Первоначально митинг планировался на 19 июня, однако местное афроамериканское население попросило Трампа отложить предвыборные мероприятия на другой срок с учетом непростой обстановки на фоне убийства афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Кроме того, афроамериканцы напомнили о трагических событиях 31 мая и 1 июня 1921 года в Талсе, когда толпа белых жителей города с оружием и взрывчаткой напала на темнокожих и сожгла дотла их квартал. По разным оценкам, погибли до 200 афроамериканцев и до 50 белых.

"Я сделал что-то хорошее. Благодаря мне 19 июня стал знаменитым", - указал Трамп, добавив, что прежде об этой дате в США мало кто знал. При этом сам глава государства, наведя справки у помощника во время интервью, с удивлением для себя узнал, что Белый дом делал официальные заявления по поводу этой даты все три года его президентства. Хозяин Белого дома заявил о неизменности своего несогласия с идеей переименования военных баз, названных в честь генералов Конфедерации штатов рабовладельческого Юга периода Гражданской войны в США (1861-1865 годы).