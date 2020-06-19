На Украине закрыли три уголовных дела против Порошенко

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Украинские следователи закрыли три уголовных дела, в которых фигурировал бывший глава государства Петр Порошенко. Об этом в четверг сообщила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова.

"На прошлой неделе три производства - о назначении премьер-министра при отсутствии коалиции [в Раде], вмешательстве в деятельность Окружного административного суда Киева, назначении членов Высшего совета правосудия - были закрыты из-за отсутствия состава преступления", - цитирует ее агентство Укринформ. Данные производства были открыты по искам юриста Андрея Портнова.

Венедиктова добавила, что на рассмотрении ее ведомства находятся "тысячи уголовных производств", двадцать из них против Порошенко.

Государственное бюро расследований Украины ведет более десяти дел, в которых фигурирует Порошенко и его окружение. Кроме того, в четверг бывший президент сообщил, что против него возбуждено новое дело. В частности, его обвиняют в разжигании межрелигиозной вражды за действия, связанные с созданием так называемой Православной церкви Украины.