CNN: Facebook удалил публикации предвыборного штаба Трампа за нарушение политики соцсети

ТАСС, 18 июня. Серия новостных и рекламных публикаций предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа в соцсети Facebook ("Фейсбук") были удалены из-за пропаганды ненависти. Об этом в четверг сообщил представитель Facebook Энди Стоун в интервью телекомпании CNN.

"Мы удалили эти публикации и рекламные сообщения за нарушение нашей политики в отношении пропаганды ненависти. Наша политика запрещает использование символики запрещенных групп, пропагандирующих ненависть, которая [символика] употребляется для обозначения политических заключенных, без указания контекста, осуждающего или обсуждающего данную символику", - заявил Стоун.

Отмечается, что речь идет о серии публикаций в отношении радикальных левых организаций, в первую очередь - движения "Антифа", в которых их представители обозначались перевернутым красным треугольником. По данным американской правозащитной НПО "Антидиффамационная лига", штаб Трампа использовал изображение, "практически идентичное тому, которое использовалось нацистским режимом для классификации политических заключенных в концентрационных лагерях". В то же время, по информации CNN, представители предвыборной кампании американского президента утверждают что красный треугольник широко использовался самими членами "Антифа".

В мае Трамп заявил, что власти США намерены внести движение "Антифа" в список террористических организаций. Он выступил с утверждением, что радикальные левые группировки несут ответственность за беспорядки и случаи насилия во время протестов в ряде штатов.