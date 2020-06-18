СМИ: не менее 76 индийских военных пострадали в ходе столкновений с армией КНР

ТАСС, 18 июня. По меньшей мере 76 военнослужащих ВС Индии получили ранения в результате произошедших в понедельник пограничных боевых столкновений с китайской армией в Восточном Ладакхе (область в Индии). Об этом в четверг сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источник в Минобороны Индии.

По его данным, все находящиеся в госпиталях военные находятся в стабильном состоянии. При этом 56 раненых смогут вернуться к исполнению военных обязанностей уже в течение недели, оставшимся на восстановление потребуется более двух недель.

Официального подтверждения информации нет.

В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван в союзной территории Ладакх произошли столкновения между индийскими и китайскими военными. По данным индийских армейских источников, на которые ссылаются местные СМИ, огнестрельное оружие не применялось. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, источники в индийский армии также утверждают, что около 45 китайских солдат были убиты или ранены.

Ситуация в Ладакхе обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В дальнейшем Индия и Китай заявили, что прилагают усилия для поддержания стабильности.