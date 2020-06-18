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В Иране заявили о намерении в ближайшее время начать производство сверхзвуковых ракет

Ранее ВМС республики провели успешные испытания крылатых ракет средней и малой дальности

ТЕГЕРАН, 18 июня. /ТАСС/. Иранские вооруженные силы в ближайшее время планируют приступить к производству сверхзвуковых ракет. Об этом заявил в четверг командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади.

"В ближайшее время на повестке дня будет производство ракет с новыми турбовентиляторными двигателями, скорость которых в несколько раз превысит скорость звука", - цитирует его агентство Fars.

Ранее в четверг ВМС исламской республики провели успешные испытания крылатых ракет средней и малой дальности.

Иран с 1990-х годов занимается развитием собственной ракетной программы. Определенных успехов он добился в разработке баллистических ракет. При этом Тегеран отказывается вести переговоры по ограничению своей ракетной отрасли, мотивируя это тем, что у его соперников в регионе тоже приняты на вооружение ракеты аналогичного класса.

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