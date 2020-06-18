CNN: экс-полицейский, застреливший афроамериканца Брукса в Атланте, сдался властям

ТАСС, 18 июня. Бывший офицер полиции Атланты (штат Джорджия) Гаррет Ролф, выстреливший при задержании в афроамериканца Рейшарда Брукса, сдался властям штата. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на представителя правоохранительных органов округа Фултон.

Ранее в четверг прокурор округа Пол Говард заявил, что власти Фултона выдали ордер на арест бывшего полицейского и его напарника, при задержании которыми умер Брукс. Прокурор информировал, что Ролфу и его напарнику Девину Броснону дано время до вечера четверга, чтобы добровольно явиться в прокуратуру и сдаться правосудию.

Вечером 12 июня при задержании Рейшард Брукс оказал сопротивление полицейским, отнял у стражей порядка электрошокер и, убегая, предположительно, попытался применить его против стражей порядка. Ролф несколько раз выстрелил в афроамериканца. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь.

Ролф был уволен из полиции города, его напарник Девин Броснон, который также участвовал в задержании афроамериканца, отстранен от оперативной работы. Ролфу, как ожидается, будут предъявлены обвинения в убийстве, Броснону - в нападении на Брукса и других преступлениях.

В Атланте после смерти Брукса прошли демонстрации, начальник полиции Атланты Эрика Шилдс ушла в отставку.