ЕС подтвердил, что "Восточное партнерство" является приоритетом внешней политики союза

БРЮССЕЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите с лидерами стран "Восточного партнерства" (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина) подтвердили, что эта программа является приоритетом внешней политики сообщества. Об этом заявил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи.

"Все лидеры подтвердили, что "Восточное партнерство" является приоритетом внешней политики Евросоюза и оно будет оставаться таковым наряду с нашими европейскими приоритетами демократии, прав человека, верховенства закона, гендерного равенства, структурных реформ и борьбы с дезинформацией", - сказал он.

По его словам, "сильная европейская поддержка ясно показывает, какое значение ЕС придает "Восточному партнерству". "Лидеры выразили политическую волю продолжать строить общие демократию, процветание и стабильность, опирающиеся на наши общие ценности, посредством правил международного порядка и международного права", - добавил он.

Мишель отметил, что "за последнее десятилетие сотрудничество процветало". "Товарооборот между ЕС и его шестью партнерами увеличился вдвое. Вместе страны "Восточного партнерства" в настоящее время являются десятым по величине торговым партнером ЕС. Евросоюз является торговым партнером номер один для четырех стран "Восточного партнерства" и вторым торговым партнером для двух других", - рассказал он.

Глава Евросовета также сообщил, что очная встреча на высшем уровне с участием лидеров стран Евросоюза и программы "Восточное партнерство" пройдет в марте 2021 года. "Мы обсудили подготовку к физическому саммиту, который пройдет в марте 2021 года", - сказал он.

Лидеры 27 стран Евросоюза и шести государств программы "Восточное партнерство" провели в четверг саммит в формате видеоконференции. Главы государств и правительств обсудили три темы: борьбу с пандемией нового коронавируса и ее последствиями, стратегическую важность "Восточного партнерства", а также долгосрочные задачи этой программы. При этом лидеры ЕС и шести стран-партнеров никаких совместных деклараций по итогам встречи принимать не стали.

История "Восточного партнерства"

"Восточное партнерство" - многосторонняя программа Европейского союза, направленная на развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР. Она была инициирована министрами иностранных дел Швеции и Польши Карлом Бильдтом и Радославом Сикорским в мае 2008 года, в декабре того же года ее одобрили лидеры стран Евросоюза. На саммите ЕС в марте 2009 года был утвержден план, предусматривающий создание структур и базы отношений между ЕС и шестью государствами. Официально программа была запущена 7 мая 2009 года.

По сути, в рамках программы были аккумулированы все проекты сотрудничества ЕС с шестью странами и поставлены две мотивирующие эти государства на сближение с Евросоюзом задачи: подписание с ними соглашений об упрощении и последующей отмене визового режима и о свободной торговле.

Участникам программы также рекомендовано принять на себя контрактные обязательства по проведению реформ, направленных на внедрение европейских норм в национальное законодательство, что на языке ЕС называется "усиление институтов и сближение юридических норм".

В зависимости от глубины принятых на себя обязательств страны "Восточного партнерства" получают целевую финансовую помощь от ЕС. По данным Еврокомиссии, на эти нужды Брюссель выделил только в 2014-2017 годах €2,8 млрд.