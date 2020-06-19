Лидеры ЕС продлят санкции против РФ и попытаются согласовать фонд восстановления экономики

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза проведут в пятницу пятый с начала пандемии нового коронавируса онлайн-саммит, на котором, как ожидается, примут политическое решение продлить на полгода экономические санкции в отношении России. Срок действия ограничительных мер истекает 31 июля.

Главным пунктом повестки дня виртуальной встречи станет очередная попытка согласовать бюджетный план ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,85 трлн евро, а также решить вопрос о фонде восстановления экономики сообщества после пандемии под названием "ЕС нового поколения" объемом 750 млрд евро. Как рассказал накануне журналистам представитель Евросоюза высокого ранга, лидерам вряд ли удастся в пятницу достичь соглашения: они смогут лишь подготовить почву для нового саммита, но уже в формате личной встречи, на что надеются в Брюсселе.

"ЕС нового поколения"

"Предложение Еврокомиссии по фонду восстановления экономики от 27 мая 2020 года будет в центре повестки саммита. Дебаты послужат отправной точкой для проведения в дальнейшем физического саммита", - сообщил журналистам представитель ЕС.

27 мая Еврокомиссия (ЕК) предложила создать долгосрочный фонд "ЕС нового поколения", который, как ожидается, обеспечит до 750 млрд евро инвестиций в восстановление экономики государств-членов после пандемии коронавируса на период с 2021 по 2027 год. В приоритетном порядке ЕК предлагает финансировать проекты в области альтернативной энергетики, "чистого" транспорта, а также программы, направленные на развитие цифровой экономики.

Чтобы привлечение такой суммы кредитов стало законным, ЕК предложила странам ЕС временно повысить планку допустимого уровня заемных средств в бюджете сообщества с 1,2% до 2% суммарного ВВП. Погасить эти кредиты она планирует в период с 2028 по 2058 год, когда все действующие ныне ее члены уйдут с политической арены.

Деньги из этого фонда предполагается выделять не всем отраслям, а выдавать в первую очередь на "зеленые" проекты, которые способствуют реализации экологической идеологии ЕК, сводящейся к построению к 2050 году экономики ЕС с "нулевыми углеродными выбросами". ЕК хочет попытаться использовать пандемию в качестве средства для избавления Европы от "старой" экономики.

Многолетний бюджет ЕС

Вместе с темой фонда восстановления экономики лидеры ЕС будут обсуждать и семилетний бюджет сообщества на 2021-2027 годы. Его должны были согласовать еще в декабре прошлого года, однако переговоры между Европарламентом и Советом ЕС по этому вопросу зашли в тупик, после чего началась пандемия, которая и вовсе усугубила ситуацию.

Уже с учетом последствий распространения коронавируса ЕК в конце мая представила новый вариант бюджетного плана, предложив удвоить его, доведя до 1,85 трлн евро, что потребует повышения взносов государств ЕС в общий бюджет. Ситуация с финансированием этого плана осложняется не только бюджетным кризисом в странах Евросоюза из-за пандемии, но и выходом Великобритании из состава сообщества (Лондон до конца 2020 года в рамках переходного периода платит свой взнос в бюджет ЕС), в результате чего бюджет объединения с 2021 года будет терять свыше 11 млрд евро в год.

В связи с этим ЕК намерена повысить доходы в бюджет ЕС за счет введения новых налогов, которые должны поступать напрямую, минуя казну отдельных государств.

Эти "инновационные источники" финансирования представляют собой налоги на пластиковые отходы, крупные цифровые компании, доходы от торговли квотами на углеродные выбросы на рынке ЕС. Впрочем, по оценкам европейских СМИ, поступления от этих налогов не превысят 20 млрд евро в год.

Много вопросов остается и о том, как отреагируют на этот план, например, авиационное и автомобильное лобби Евросоюза, поскольку самолетам и машинам останется мало места в "зеленой" европейской экономике будущего. Все это может повлиять на перспективы прохождения плана ЕК через Совет ЕС. Его должны утвердить страны сообщества и Европарламент, где затем этой программе дадут оценку политические партии и стоящие за ними лоббистские структуры.

Антироссийские санкции

Как сообщил в своем письме лидерам стран ЕС глава Евросовета Шарль Мишель, главы государств и правительств на онлайн-саммите обсудят ход реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине. "В конце встречи мы кратко коснемся состояния реализации минских договоренностей", - отмечается в нем.

По словам европейского источника, как раз в контексте обсуждения Минских соглашений лидеры ЕС примут решение о продлении на полгода экономических санкций в отношении России. "По традиции канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон проинформируют глав государств и правительств о ходе реализации минских договоренностей и, как ожидается, порекомендуют продлить санкции, так как существенного прогресса нет", - пояснил он.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены рестрикции торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.