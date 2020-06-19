Парламент Грузии приступает к рассмотрению поправок к конституции о системе выборов

ТБИЛИСИ, 19 июня. /ТАСС/. Парламент Грузии в пятницу начинает процедуру рассмотрения поправок к конституции страны, согласно которым 120 из 150 депутатов будут избираться на предстоящих парламентских выборах по пропорциональной системе, а остальные 30 - по мажоритарной. Первым поправки рассмотрит комитет парламента по юридическим вопросам.

Изменения также предполагают понижение избирательного порога для партий с 5% до 1%, а для блоков барьер будет составлять столько процентов, сколько партий будут входить в объединение. Кроме того, согласно поправкам, если партия не наберет 40% голосов избирателей, то она не получит право единолично формировать правительство.

Парламент планирует принять поправки к конституции в трех чтениях к концу июня. На 21 июня уже назначено внеочередное пленарное заседание. По предварительным данным, именно тогда законопроект вынесут на голосование в первом чтении. Для принятия поправок необходимо согласие 113 депутатов. Оппозиционные партии "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия - движение за свободу" не будут голосовать за поправки. Они заявляют, что власти должны выпустить задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение и хранение оружия Георгия Руруа. Оппозиция считает его политзаключенным, так как он является владельцем доли оппозиционного телеканала "Мтавари архи".

Хотя правящая партия сегодня в парламенте представлена 92 депутатами, власти рассчитывают на поддержку оппозиционной фракции "Альянс патриотов Грузии" и независимых депутатов.