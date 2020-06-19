CNN: Байден может появиться на съезде Демократической партии в Милуоки 20 августа

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Экс-вице-президент США Джозеф Байден, единственный претендент на выдвижение кандидатом на пост главы государства от Демократической партии, даст согласие баллотироваться на предстоящих 3 ноября выборах в последний день общенационального съезда демократов в Милуоки (штат Висконсин). Об этом сообщила в четверг телекомпания СNN со ссылкой на двух лиц, знакомых с ходом подготовки к съезду, который пройдет 17-20 августа.

"Он будет присутствовать в Милуоки", - сообщил телекомпании источник, подтвердив, что Байден, вероятно, будет на съезде в последний день его работы (20 августа). По данным СNN, из-за пандемии COVID-19 программа проведения съезда все еще дорабатывается. Вероятно, в дни работы съезда будут организованы отдельные мероприятия в городах Шарлотт (штат Северная Каролина), Детройт (штат Мичиган), Филадельфия (штат Пенсильвания) и Финикс (штат Аризона), а прямая трансляция этих мероприятий будет идти в зале съезда в Милуоки. Сейчас этот план рассматривает руководство Национального комитета Демократической партии.

Джозеф Байден уже заручился поддержкой достаточного числа делегатов съезда для выдвижения его кандидатом от Демократической партии на пост президента. По подсчетам газеты The New York Times, сейчас Байдена готовы поддержать 2 144 делегата, а для победы в первом туре голосования на съезде необходим 1 991 голос.

Действующий американский лидер Дональд Трамп также уже получил достаточное число голосов делегатов съезда Республиканской партии для выдвижения кандидатом на предстоящих выборах.