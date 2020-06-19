Министр образования Бразилии переходит на работу во Всемирный банк

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 июня. /ТАСС/. Министр образования Бразилии Абраам Вейнтрауб покидает свой пост. Об этом политик сообщил в совместном с президентом страны Жаиром Болсонару видеообращении.

"Я покидаю Минобразования, уже сейчас начну передавать дела и в ближайшие дни передам эстафету новому министру", - сказал Вейнтрауб. Он поблагодарил главу государства за предложение перейти в руководство Всемирного банка, уточнив, что ранее уже работал в этой сфере (по образованию - экономист). Болсонару в свою очередь заявил, что это решение далось ему нелегко, отметив, что покидающий свой пост министр не утратил его доверия.

Вейнтрауб входил в так называемое идеологическое крыло правительства республики. В последнее время он несколько раз становился центральной фигурой ряда громких скандалов. В частности, в начале апреля Вейнтрауб разместил в Twitter публикацию, в которой подшучивал над китайским акцентом, и намекал на то, что Пекин может оказаться в выигрыше от пандемии COVID-19. Столкнувшись с резкой реакцией посла КНР в Бразилии Ян Ваньмина, министр позже удалил публикацию, что, однако, не помешало Генпрокуратуре Бразилии начать в его отношении расследование в связи с обвинениями в расизме.

Позже была опубликована видеозапись апрельского заседания правительства, в ходе которого министр грубо отозвался о членах Конституционного суда Бразилии и заявил, что "отправил бы их в тюрьму". Заявления Вейнтрауба еще больше осложнили непростые отношения главы государства с судебной властью. По общему мнению аналитиков в бразильских СМИ, отставка Вейнтрауба была вопросом времени, а назначение на работу за рубеж - попытка обезопасить его от уголовного преследования в Бразилии.