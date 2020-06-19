Каракас намерен обратиться в МУС из-за расширения США санкционных списков по Венесуэле

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июня. /ТАСС/. Власти Венесуэлы планируют обратиться в Международный уголовный суд (МУС) в связи с включением правительством США новых компаний и физических лиц в санкционные списки из-за их контактов с южноамериканской республикой. Об этом сообщил в четверг глава МИД страны Хорхе Арреаса.

"Международная система ООН должна отреагировать. Мы обратимся по этому поводу в МУС", - написал он на своей странице в Twitter.

Комментируя расширение санкционных списков, Арреаса отметил, что "Вашингтон продолжает устанавливать блокаду Венесуэлы". "Они пытаются добиться того, чтобы мы не смогли экспортировать нефть, чтобы венесуэльский народ остался без продуктов питания, лекарств и бензина", - добавил министр.

Ранее в четверг Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло трех граждан Мексики, восемь компаний и два нефтяных танкера в черные списки за то, что они пытались "обойти американские санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы".

В феврале венесуэльские власти уже обращались в МУС с жалобой на США из-за ограничительных мер в отношении республики. Каракас обвиняет Вашингтон "в преступлениях против человечности, ставших результатом принудительных односторонних санкций, которые вводятся с 2014 года".