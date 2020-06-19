Советник Трампа считает, что Болтон написал книгу только ради наживы

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро считает, что экс-помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон решил выпустить книгу про Дональда Трампа под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) только ради денег.

"По моему мнению, это большая ложь. Он сделал это ради денег, - приводит в четверг высказывания Наварро пресс-пул Белого дома. - <...> Болтон был уволен за то, что не соблюдал субординацию, его взгляды полностью противоречили позиции президента Дональда Трампа в отношении того, как надо вести международные дела". По словам чиновника, Болтон нарушает все традиции, выпуская книгу.

Наварро полагает, что бывший помощник по нацбезопасности с приходом в администрацию лишь продвигал свои интересы, а после увольнения начал всех критиковать. "Болтон то же самое сделал с администрацией президента Джорджа Буша - младшего после того, как втянул их в войну в Ираке, крупно солгав насчет наличия у Ирака оружия массового уничтожения", - обратил внимание чиновник.

Труд Болтона должен был увидеть свет в марте, однако его публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Совет национальной безопасности Белого дома 23 января направил адвокату экс-помощника Трампа Чарльзу Куперу уведомление о том, что книга содержит сведения, составляющие гостайну, а потому не может быть напечатана в ее нынешнем виде. Критики же считают, что Белый дом старается не допустить выхода полного текста мемуаров, чтобы предотвратить подрыв позиций президента в преддверии предстоящих в ноябре выборов. Трамп объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а уже через 18 месяцев отправил его в отставку.

В среду ведущие американские СМИ, в том числе газеты The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal, привели ряд выдержек из книги.