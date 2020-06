Советник Трампа считает, что Болтон написал книгу только ради наживы

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро считает, что экс-помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон решил выпустить книгу про Дональда Трампа под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) только ради денег.