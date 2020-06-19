В ООН согласились с критикой Путина по поводу работы этой международной структуры

ООН, 19 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признает, что работа ООН не так эффективна из-за разногласий ряда ключевых стран. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, комментируя авторскую статью президента России Владимира Путина, опубликованную в журнале National Interest .

"Генсек в недавних заявлениях, в частности на пресс-конференции около месяца назад, четко высказался о том, что система [ООН] не так эффективна, как могла бы быть", - отметил Хак.

Это, по мнению генсека, связано с отсутствием единой позиции стран, в том числе членов Совета Безопасности ООН. Ранее Гутерриш поддержал инициативу российского лидера, связанную с проведением саммита пяти государств - постоянных членов Совбеза.

В своей статье Путин констатировал, что в работе ООН "в настоящее время возникает определенная напряженность, она не такая эффективная, какой могла бы быть". При этом он добавил, что всемирная организация по-прежнему выполняет свою основную функцию, в частности благодаря принципам, лежащим в основе Совета Безопасности. Президент РФ также выступил против попыток отнять у "пятерки" СБ право вето.

Представитель ООН отметил, что решение о праве вето "остается в руках самих государств - членов ООН".