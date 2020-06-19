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И.о. помощника главы Пентагона по делам международной безопасности ушла в отставку

Кэтрин Уилбаргер занимала пост с 31 октября 2018 года

ТАСС, 19 июня. Исполняющая обязанности помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер оставила пост. Об этом сообщается в четверг в заявлении главы Пентагона Марка Эспера.

"Вчера (17 июня - прим. ТАСС) я получил от Кэти Уилбаргер заявление об отставке. На своей должности <...> в министерстве на протяжении всей службы Кэти демонстрировала богатый опыт и высочайший профессионализм", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уилбаргер занимала пост с 31 октября 2018 года.

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