И.о. помощника главы Пентагона по делам международной безопасности ушла в отставку

ТАСС, 19 июня. Исполняющая обязанности помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер оставила пост. Об этом сообщается в четверг в заявлении главы Пентагона Марка Эспера.

"Вчера (17 июня - прим. ТАСС) я получил от Кэти Уилбаргер заявление об отставке. На своей должности <...> в министерстве на протяжении всей службы Кэти демонстрировала богатый опыт и высочайший профессионализм", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уилбаргер занимала пост с 31 октября 2018 года.