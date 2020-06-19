В Госдепе считают, что позиция Китая не направлена на сближение с США по ряду вопросов

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Позицию Китая на прошедших в среду на Гавайях переговорах нельзя назвать направленной сближение с США по ряду вопросов, Пекин при этом подтвердил обязательства выполнять условия в рамках американо-китайских договоренностей в сфере торговли. О прошедших переговорах госсекретаря США Майкла Помпео и члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), главы канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи рассказал в четверг журналистам во время телефонной конференции помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилуэлл.

"Отношения должны быть более взаимными, и в среду мы подняли ряд вопросов, - считает дипломат. - Позицию КНР [на переговорах] нельзя назвать действительно настроенной на сотрудничество".

Как рассказал Стилуэлл, стороны обсудили целый ряд вопросов: от торговли до вспышки нового коронавируса и ядерной программы КНДР. Отвечая на вопрос о достигнутом прогрессе, он отметил: "Я не буду это так характеризовать". Он добавил, что ближайшие недели покажут, были ли переговоры продуктивными. "Были ли они продуктивными или нет, покажет то, что произойдет в следующие несколько недель. Увидим ли мы снижение агрессивного поведения или нет?" - утверждал помощник госсекретаря.

Торговля как проверка

В то же время, по словам Стилуэлла, Китай обязался выполнять условия в рамках соглашения по первой фазе американо-китайской торговой сделки. Он считает, что торговля станет "серьезной проверкой" на предмет того, является ли Пекин надежным партнером по сотрудничеству. По версии дипломата, действия КНР в ситуациях вокруг Индии, Гонконга, а также в Южно-Китайском море не носили конструктивный характер. Он повторил позицию Вашингтона, согласно которой американские власти надеются, что Китай пересмотрит законопроект о национальной безопасности в Гонконге. В целом дипломат назвал напряженными американо-китайские отношения. США, пояснил он, хотели бы найти пути сотрудничества с Китаем, в частности по КНДР и контролю над вооружениями.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сохраняет возможность "при определенных условиях" разъединения экономик с Китаем.

В Госдепартаменте 17 июня сообщили, что на консультациях Помпео "подчеркнул необходимость полной прозрачности и обмена информацией для борьбы с продолжающейся пандемией [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 и предотвращения будущих вспышек". Он также указал на важность взаимности в торговле, вопросах безопасности и дипломатии.

Церемония заключения соглашения по первой фазе торговой сделки между двумя странами состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других товарах. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.