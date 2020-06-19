Американский генерал заявил, что Ирак выступает против быстрого вывода войск США

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Ирак выступает против поспешного вывода американских войск со своей территории. Это утверждал в четверг на интернет-семинаре Аспенского института глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входят, в частности, Ближний Восток, Центральная и Южная Азия, генерал Кеннет Маккензи.

Он заверил, что США не имеют ничего против сокращения на каком-то этапе численности своего воинского контингента в Ираке. "Да, я думаю, что наша численность уменьшится, и мы хотели бы, чтобы она уменьшилась. По мере того как иракцы начинают чувствовать себя все более комфортно при проведении операций, мы можем сокращать свои силы, и мы будем поступать таким образом", - заявил военачальник. "Я не знаю, каким будет данное число", - отметил при этом он.

"Но у иракцев, - считает Маккензи, - нет аппетита к резкому выводу американских сил". "Они этого не хотят, поскольку знают, что мы все еще обеспечиваем им очень хорошую поддержку в ходе продолжения ими операций против ИГ (запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - сказал глава СЕНТКОМ.

Комментируя вопрос о перспективах ухода войск США из Сирии, он подчеркнул, что не в состоянии строить предположения на данный счет. "Это в конечном счете политический, а не военный вопрос. Мне сейчас не давали приказа уходить. Не знаю, когда это произойдет и при каких условиях", - подчеркнул Маккензи.

Кроме того, он фактически подтвердил, что США сократили численность своих войск в Афганистане до уровня, предусмотренного февральским мирным соглашением с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). "Мы сейчас находимся на этом уровне", - заявил Маккензи. Предполагалось, что США сократят свой контингент до 8,6 тысячи человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году. По состоянию на март текущего года в этой южноазиатской стране оставалась примерно 17-тысячная миссия инструкторов и советников Североатлантического альянса.

В ночь на 3 января ВС США уничтожили в результате ракетного удара в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль. Действия американцев, наносивших с 29 декабря удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск.