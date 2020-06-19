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Американский генерал заявил, что Ирак выступает против быстрого вывода войск США

Глава Центрального командования Вооруженных сил США Кеннет Маккензи при этом отметил, что Вашингтон не имеет ничего против сокращения на каком-то этапе численности своего воинского контингента в этой стране

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Ирак выступает против поспешного вывода американских войск со своей территории. Это утверждал в четверг на интернет-семинаре Аспенского института глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входят, в частности, Ближний Восток, Центральная и Южная Азия, генерал Кеннет Маккензи.

Он заверил, что США не имеют ничего против сокращения на каком-то этапе численности своего воинского контингента в Ираке. "Да, я думаю, что наша численность уменьшится, и мы хотели бы, чтобы она уменьшилась. По мере того как иракцы начинают чувствовать себя все более комфортно при проведении операций, мы можем сокращать свои силы, и мы будем поступать таким образом", - заявил военачальник. "Я не знаю, каким будет данное число", - отметил при этом он.

"Но у иракцев, - считает Маккензи, - нет аппетита к резкому выводу американских сил". "Они этого не хотят, поскольку знают, что мы все еще обеспечиваем им очень хорошую поддержку в ходе продолжения ими операций против ИГ (запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - сказал глава СЕНТКОМ.

Комментируя вопрос о перспективах ухода войск США из Сирии, он подчеркнул, что не в состоянии строить предположения на данный счет. "Это в конечном счете политический, а не военный вопрос. Мне сейчас не давали приказа уходить. Не знаю, когда это произойдет и при каких условиях", - подчеркнул Маккензи.

Кроме того, он фактически подтвердил, что США сократили численность своих войск в Афганистане до уровня, предусмотренного февральским мирным соглашением с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). "Мы сейчас находимся на этом уровне", - заявил Маккензи. Предполагалось, что США сократят свой контингент до 8,6 тысячи человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году. По состоянию на март текущего года в этой южноазиатской стране оставалась примерно 17-тысячная миссия инструкторов и советников Североатлантического альянса.

В ночь на 3 января ВС США уничтожили в результате ракетного удара в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль. Действия американцев, наносивших с 29 декабря удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск.

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