США продолжают обсуждать с Японией размещение комплексов ПРО

ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают вести консультации с Японией по поводу размещения на ее территории комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore, после того как Токио заявил о приостановке процесса их развертывания в двух префектурах. Об этом сообщил в четверг журналистам исполняющий обязанности помощника главы Пентагона по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви.

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"Сейчас мы сфокусированы на обсуждении технических аспектов с японскими партнерами, чтобы понять природу проблемы и определить правильный путь развития. У нас есть понимание, что японское правительство пересматривает план с точки зрения его технической составляющей с целью найти экономически более выгодное решение", - приводит его слова телеканал NHK.

Представитель Пентагона также отметил, что размещение Aegis Ashore должно укрепить стратегический альянс Вашингтона и Токио и принести пользу японскому народу.

О приостановке развертывания этих комплексов министр обороны Японии Таро Коно заявил в понедельник. Он сообщил, что премьер-министр Синдзо Абэ еще 12 июня одобрил решение об остановке проекта Aegis Ashore.

Администрация США уже санкционировала продажу Японии двух комплексов Aegis Ashore. Их предполагалось разместить в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Акита в его северной части. По расчетам Токио, они должны прикрывать фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. В то же время органы местного самоуправления пока не дают разрешения на установку комплексов, выражая сомнения в их безопасности.

На закупку в США двух комплексов Aegis Ashore предполагается затратить около 268 млрд иен (более $2,5 млрд). Озабоченность в связи с их размещением неоднократно выражали Россия и Китай, которые указывают на то, что развертывание этих установок негативно скажется на балансе сил в регионе.