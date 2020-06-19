WP: помощник госсекретаря США подала в отставку в связи с реакцией Трампа на протесты

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по законодательным вопросам Мэри Тейлор подала в отставку из-за реакции президента Дональда Трампа на массовые протесты, прокатившиеся по стране после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на свои источники во внешнеполитическом ведомстве.

"Периоды протестов могут изменить вас, изменить вектор вашей жизни и сформировать ваш характер, - написала госсекретарю Майклу Помпео 30-летняя афроамериканка. - Высказывания и действия президента в отношении расовой несправедливости и чернокожих американцев резко противоречат моим основным ценностям и убеждениям. Я должна следовать тому, что предписывает моя совесть, и уйти в отставку с поста помощника госсекретаря по законодательным вопросам".

В октябре 2018 года Сенат Конгресса США единогласно одобрил кандидатуру Тейлор на эту должность. Она стала самым молодым помощником госсекретаря по законодательным вопросам, а также первой темнокожей женщиной, занявшей данный пост. Перед уходом в дипведомство она занималась в Белом доме вопросами, связанными с процедурой выдвижения кандидатов на разные правительственные и судебные должности. На этом посту она работала и с Помпео. По данным газеты, ее считали лояльным и неотъемлемым членом команды Трампа.

Американский лидер занял жесткую позицию по отношению к ряду протестующих. Он заявлял, что власти намерены внести движение антифашистов "Антифа" в список террористических организаций за участие в погромах. Президент предлагал губернаторам штатов использовать военнослужащих Национальной гвардии для разгона демонстраций. Ее подразделения с целью поддержания правопорядка были введены и в американскую столицу.