Парламент Колумбии утвердил пожизненное заключение для педофилов

БОГОТА, 19 июня. /ТАСС/. Парламент Колумбии утвердил введение наказания в виде пожизненного лишения свободы для граждан, совершивших насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом в четверг сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, закон был принят во время заседания Сената (верхняя палата парламента), которое состоялось в четверг днем. За введение пожизненного наказания проголосовали 75 из 108 сенаторов. Представители оппозиции приняли решение воздержаться, поскольку, по их мнению, эта мера нарушает колумбийскую конституцию (статья 34 запрещает устанавливать наказание в виде пожизненного заключения - прим. ТАСС). Закон вступит в силу после его публикации в официальной газете правительства страны.

Отмечается, что установленная мера наказания может быть пересмотрена по прошествии 25 лет.