Спецпредставитель МИД Южной Кореи обсудил в США ситуацию вокруг КНДР

СЕУЛ, 19 июня. /ТАСС/. Специальный представитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун и заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн обсудили в Вашингтоне вопросы, связанные с последними агрессивными действиями КНДР. Об этом сообщил агентству Yonhap в пятницу информированный источник в южнокорейском МИД.

"Главной темой встречи стала возникшая в регионе напряженность после того, как Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне и выступила с угрозами в адрес Сеула", - приводит агентство слова дипломата.

Северокорейская газета "Нодон синмун" в четверг сообщила, что КНДР готова принять в отношении Юга меры, которые находятся "за гранью воображения" Сеула. В среду Пхеньян в очередной раз повысил уровень напряженности, фактически отказавшись от выполнения межкорейского соглашения о разрядке военной напряженности в приграничных районах. В частности, Генштаб КНДР объявил о планах разместить в Кымгансане и Кэсоне подразделения Корейской народной армии, восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом.

Во вторник КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответ на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами.