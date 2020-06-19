Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения

СЕУЛ, 19 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял отставку министра объединения Ким Ён Чхоля, о которой тот попросил 17 июня на фоне осложнившихся отношений с КНДР. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Сеуле представитель администрации лидера страны, не уточнив, кто займет освободившийся пост.

Ким Ён Чхоль руководил ведомством, курирующим отношения с Севером, с 8 апреля прошлого года. После того как КНДР во вторник взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, он объявил, что берет на себя всю полноту ответственности за ухудшение отношений между Сеулом и Пхеньяном, в связи с чем намерен оставить свою должность. Ким Ён Чхоль также принес извинения за то, что "не смог воплотить в жизнь желания и чаяния южнокорейских граждан, мечтающих о мире и процветании Корейского полуострова".

Выходящая в КНДР газета "Нодон синмун" в четверг сообщила, что страна готова принять в отношении Юга меры, которые находятся "за гранью воображения" Сеула. В среду Пхеньян в очередной раз пошел на обострение отношений, фактически отказавшись от выполнения межкорейского соглашения о разрядке военной напряженности в приграничных районах. В частности, Генштаб КНДР объявил о планах разместить в Кымгансане и Кэсоне подразделения Корейской народной армии, восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом.

Во вторник КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответ на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами.