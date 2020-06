Помпео обвинил Болтона во лжи и предательстве

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в четверг бывшего помощника главы государства по национальной безопасности Джона Болтона в распространении "откровенной лжи" и предательстве в связи с его книгой под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Свое распространенное Госдепартаментом письменное заявление шеф американской дипломатии озаглавил "Я тоже был в той комнате".