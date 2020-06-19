В Японии заявили, что не рассматривают вопрос о размещении у себя ракет США

ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. Япония в настоящее время не рассматривает вопрос о размещении на своей территории американских ракет в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Речи о размещении не идет, рассмотрения какого-либо конкретного района в качестве места дислокации также не ведется", - сказал он. Таким образом Суга ответил на вопрос журналиста о том, изучает ли Япония после приостановки развертывания комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore возможность размещения у себя ракет США малой и средней дальности, поскольку ДРСМД больше не действует. Генсек кабмина также подчеркнул, что, поскольку ситуация в регионе вокруг Японии остается напряженной, в настоящее время в правительстве ведется обсуждение вопроса об укреплении безопасности с целью обеспечения мирной жизни граждан страны.

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свое решение отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения документа. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

О приостановке развертывания Aegis Ashore японский министр обороны Таро Коно заявил в понедельник. Администрация США уже санкционировала продажу Японии двух таких комплексов. Их предполагалось разместить в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Акита в его северной части. По расчетам Токио, они должны прикрывать фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет.

В то же время органы местного самоуправления не давали разрешения на установку комплексов, сомневаясь в их безопасности. Озабоченность в связи с их размещением неоднократно выражали Россия и Китай, которые указывают на то, что развертывание этих установок негативно скажется на балансе сил в регионе.