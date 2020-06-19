В Южной Корее сообщили, что не видят признаков необычной военной активности в КНДР

СЕУЛ, 19 июня. /ТАСС/. Военные Республики Корея пока не наблюдают необычной активности ВС КНДР. Об этом сообщил журналистам в пятницу в Сеуле представитель Комитета начальников штабов (КНШ).

"Никаких действий, связанных с заявлением представителя северокорейского Генштаба, замечено не было", - отметил он. "Военные Республики Корея продолжают круглосуточно следить за ситуацией на Севере и сохраняют повышенную боеготовность", - добавил представитель КНШ.

В среду Пхеньян в очередной раз повысил уровень напряженности, фактически отказавшись от выполнения межкорейского соглашения о разрядке военной напряженности в приграничных районах. В частности, представитель Генштаба ВС КНДР объявил о планах разместить в Кымгансане и Кэсоне подразделения Корейской народной армии, восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом.

Во вторник КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответ на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами.