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Ситуация на Корейском полуострове

В Южной Корее сообщили, что не видят признаков необычной военной активности в КНДР

Ранее Пхеньян в очередной раз повысил уровень напряженности, фактически отказавшись от выполнения межкорейского соглашения о разрядке военной напряженности в приграничных районах

СЕУЛ, 19 июня. /ТАСС/. Военные Республики Корея пока не наблюдают необычной активности ВС КНДР. Об этом сообщил журналистам в пятницу в Сеуле представитель Комитета начальников штабов (КНШ).

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"Никаких действий, связанных с заявлением представителя северокорейского Генштаба, замечено не было", - отметил он. "Военные Республики Корея продолжают круглосуточно следить за ситуацией на Севере и сохраняют повышенную боеготовность", - добавил представитель КНШ.

В среду Пхеньян в очередной раз повысил уровень напряженности, фактически отказавшись от выполнения межкорейского соглашения о разрядке военной напряженности в приграничных районах. В частности, представитель Генштаба ВС КНДР объявил о планах разместить в Кымгансане и Кэсоне подразделения Корейской народной армии, восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом.

Во вторник КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответ на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами.

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КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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