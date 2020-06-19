Сенатор от Миннесоты заявила, что не будет претендовать на пост вице-президента

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар заявила, что не будет баллотироваться на пост вице-президента США от Демократической партии. Соответствующее заявление она сделала в четверг в эфире телеканала MSNBC .

Ей был задан вопрос относительно того, считает ли она, что бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства, должен выбрать ее в качестве претендента на пост вице-президента. "После всего того, что я видела в своем штате и по всей стране, я хочу сказать, что это исторический момент", - указала Клобушар, имея в виду протесты, вспыхнувшие в США после смерти при задержании полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

"Америка должна воспользоваться этим моментом. Я абсолютно уверена, как я сказала вчера вечером по телефону [бывшему] вице-президенту [Байдену], что сейчас именно тот момент, когда на этот пост должна быть выдвинута темнокожая женщина", - заключила сенатор от Миннесоты.

В конце мая телекомпания CBS указывала, что Байден обратился с просьбой к Клобушар пройти проверку для того, чтобы баллотироваться на пост вице-президента страны. 3 марта Клобушар выступила с заявлением в поддержку предвыборной кампании бывшего вице-президента.

Ранее Байден заявил, что назовет своего претендента на должность вице-президента страны после завершения всех проверок. При этом он подтвердил, что по-прежнему намерен выдвинуть кандидатом на указанный пост женщину. Байден отметил, что в число претендентов включены "женщины со всей страны". Он пояснил, что речь идет не только о представительницах белого населения США.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). Действующий американский лидер Дональд Трамп уже получил достаточное количество голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.