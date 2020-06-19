Власти Китая предъявили обвинения в шпионаже двум гражданам Канады

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Прокуратура Китая предъявила гражданам Канады Майклу Ковригу и Майклу Спэйвору обвинения в шпионаже. Об этом говорится в опубликованных в пятницу соответствующих сообщениях Верховной народной прокуратуры КНР.

Ковриг подозревается в "сборе информации, представляющей государственную тайну, и ведении разведывательной деятельности". Спэйвор в свою очередь обвиняется в "незаконной передаче информации, представляющей государственную тайну".

Указывается, что обвинительное заключение прокуратуры в отношении Коврига было передано во второй суд средней ступени Пекина. Материалы в отношении Спэйвора поступили в суд города Даньдун (северо-восточная провинция Ляонин).

В декабре 2018 года между Канадой и Китаем возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Вскоре после этого власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника неправительственной организации (НПО) "Международная кризисная группа" Коврига, а затем сообщили о задержании Спэйвора. Последний является главой международной НПО Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи.

Как проинформировали тогда власти, оба канадских гражданина подозревались "в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая". При этом МИД КНР заявлял, что расследования в отношении Коврига и Спэйвора не связаны с задержанием в Канаде финдиректора Huawei.

Дело Мэн Ваньчжоу

Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении режима американских торговых санкций против Ирана. Позднее она была выпущена под залог и получила разрешение проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции в США.

27 мая этого года Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия принял решение с 15 июня продолжить слушания об экстрадиции в США финдиректора Huawei, так как все правовые аспекты при задержании Мэн Ваньчжоу в декабре 2018 года в Ванкувере по запросу Вашингтона были соблюдены. В Соединенных Штатах Huawei, ее дочерним структурам и самой Мэн Ваньчжоу предъявлены обвинения по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций США.