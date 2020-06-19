СМИ: Китай освободил 10 пленных индийских военнослужащих

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июня. /ТАСС/. Китайские войска освободили 10 индийских военнослужащих, в том числе подполковника и трех майоров, захваченных в плен в ходе столкновений 15-16 июня в Восточном Ладакхе. Как сообщила в пятницу индийская газета Telegraph со ссылкой на источники, передача пленных состоялась в четверг вечером.

По имеющейся информации, индийские солдаты были освобождены после переговоров, которые прошли в четверг на уровне генерал-майоров и командующих округов.

Ранее телеканал NDTV сообщил, что по меньшей мере 76 военнослужащих ВС Индии получили ранения в ходе столкновений с китайской армией.

В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван в союзной территории Ладакх произошли столкновения между индийскими и китайскими военными. По данным индийских армейских источников, на которые ссылаются местные СМИ, огнестрельное оружие не применялось. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, источники в индийский армии также утверждают, что около 45 китайских солдат были убиты и ранены.

Ситуация в Ладакхе обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В дальнейшем Индия и Китай заявили, что прилагают усилия для поддержания стабильности.