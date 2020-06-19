{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Индия намерена закупить у России более 20 истребителей МиГ-29

Поставки МиГ-29 могут начаться спустя два года после подписания соглашения, отмечает газета The Economic Times

ТАСС, 19 июня. Военно-воздушные Индии планируют закупить у России 21 сверхзвуковой истребитель МиГ-29. Об этом в пятницу сообщает газета The Economic Times со ссылкой на военные источники.

"Индийские ВВС намерены закупить 21 российский легкий истребитель МиГ-29, в том числе два учебно-тренировочных, для замены истребителей МиГ-21, которые будут полностью сняты с вооружения в течение ближайших пяти лет, - заявил изданию источник. - Приобретение МиГ-29 необходимо для усиления боевых возможностей военной авиации страны".

Правительство Индии готово рассмотреть это предложение ВВС. Поставки МиГ-29 могут начаться спустя два года после подписания соглашения с Россией, уточнили источники.

Индийские ВВС также планируют разместить заказ на производство многоцелевых истребителей Су-30МКИ на предприятиях компании Hindustan Aeronautics Ltd, завод которой в городе Насик производит самолеты этого типа по российской лицензии. Новый заказ позволит компании продолжить выпуск линейки Су-30МКИ после завершения в 2021 году заказа на постройку 272 истребителя этого типа для ВВС Индии.

Теги
ИндияРоссия
Власти Китая предъявили обвинения в шпионаже двум гражданам Канады
Майкла Коврига подозревают в сборе разведданных, Майкла Спэйвора обвиняют в "незаконной передаче информации, представляющей государственную тайну"
Читать полностью