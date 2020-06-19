НАТО запустила европейскую программу подготовки военных пилотов

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. НАТО запустила программу совместной подготовки военных летчиков европейских стран альянса. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба НАТО.

"11 государств НАТО запустили инициативу по созданию системы тренировочных центров для военных пилотов на Европейском континенте. Министры обороны Болгарии, Венгрии, Греции, Испании, Португалии, Румынии, Северной Македонии, Турции, Черногории, Хорватии подписали письмо о намерении, подтверждая создание Европейской инициативы по летной подготовке (NFTE), направленную на объединение для обучения пилотов боевых самолетов, вертолетов, операторов дронов", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем также отмечается, что доступ к этой системе обучения смогут получить "ряд малых стран НАТО, потребности которых в военных летчиках не оправдывают создание собственных учебных центров". Подписание этого письма было осуществлено в виртуальном режиме после завершения двухдневной сессии Североатлантического совета на уровне министров обороны 17-18 июля. Страны участницы уже приступили к обсуждению перспектив максимально полного совместного использования существующих учебных центров для летного состава.