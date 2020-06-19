В Минске заявили, что фигуранты дела Белгазпромбанка создали угрозу нацбезопасности

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали угрозу национальной безопасности Белоруссии, в связи с чем Генеральная прокуратура (ГП) возбудила уголовное дело по статье "Создание преступной организации либо участие в ней" Уголовного кодекса. Об этом сообщил в пятницу генеральный прокурор республики Александр Конюк.

"С учетом того, что преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах", - отметил Конюк, слова которого приводит агентство БелТА.

По словам генпрокурора, ГП пришла к однозначному выводу о необходимости квалификации действий проходящих по делу лиц как совершенных в составе преступной организации. "В связи с чем мною принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.ч. 2 и 3 ст.285 Уголовного кодекса" ("Создание преступной организации либо участие в ней" - прим. ТАСС)", - проинформировал Конюк. В соответствии с белорусским законодательством, санкции данной статьи УК предусматривают ответственность в виде лишения свободы до 15 лет.

Как заявил белорусский генпрокурор, он поручил вести дальнейшее расследование данного уголовного дела следственным подразделениям органов государственной безопасности (КГБ - прим. ТАСС). Также Конюк уточнил, что оперативное сопровождение расследования уголовного дела будет осуществлять департамент финансовых расследований Комитета госконтроля республики.

11 июня Комитет государственного контроля (КГК) республики сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). Экс-глава Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер. 17 июня стало известно, что счет Бабарико, связанный с его избирательным фондом, заблокирован. 18 июня КГК сообщил, что Бабарико задержан по причине того, что являлся непосредственным организатором, который руководил противоправной деятельностью. Вместе с Виктором Бабарико в СИЗО КГБ был препровожден и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб своего отца. Всего по делу Белгазпромбанка арестовано около 20 человек.